Путин поручил оценить региональные меры по борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать и дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах России.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV... провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Отмечается, что по результатам анализа региональным властям должны быть направлены рекомендации, особое внимание должно быть уделено субъектам, на территориях которых расположены города-миллионники.



Доклад должен быть представлен до 20 апреля, далее – еженедельно. Ответственные за выполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин также поручил правительству к 25 апреля подготовить поправки о повышении страховых гарантий врачам, которые борются с коронавирусом.

«Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие <...> установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), страховых гарантий, аналогичных страховым гарантиям военнослужащих», – передает ТАСС текст поручения Путина.

В среду президент России Владимир Путин во время обращения к правительству предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов.

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