Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи понизился по отношению к рублю на 0,6%, до отметки в 74,4 рубля.

Курс евро также опустился - на 0,5%, до 81,23 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 мск курс доллара находился на отметке 74,67 руб. (-0,2%), а курс евро – на 81,33 руб. (-0,4%).