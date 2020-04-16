Футболисты сборной России рассказали подробности драки на Евро-2016

Футболисты сборной России рассказали о потасовке, которая произошла в команде во время Евро-2016.

По словам игроков, конфликт произошел между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. Причиной стало обсуждение «Спартака» и ЦСКА.

«Рома тогда перешел из «Спартака» в ЦСКА. Началось про «Спартак»: мол, вы там болтаетесь. Я сказал: «Ты ушел - теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово... Но я попал в другого», – рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Глушаков.

Нападающий Артем Дзюба отметил, что в результате инцидента также пострадал Павел Мамаев.

«Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно», – заявил форвард, добавив, что «шел с подстраховкой» и «Глушака чуть не задушил».

На чемпионате Европы по футболу в 2016 году сборная России заняла последнее место в группе, набрав одно очко.

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