Главврач Коммунарки рассказал о результатах работы за 45 дней

Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о результатах работы медучреждения, которое одним из первых в Москве начало принимать пациентов с коронавирусом, за 45 дней.

Проценко написал в Facebook, что за этот период в больницу поступили 1 тыс. 659 пациентов, 1 тыс. 140 из которых уже выписали.

«За этими цифрами, конечно, много... Спасибо команде», – добавил он.

В данный момент в больнице более 490 пациентов, из них 44 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ. За сутки в больницу поступили 52 человека, выписаны 46.

Ранее Проценко заразился коронавирусом, болезнь протекала не в тяжелой форме. В среду стало известно, что медик вылечился и выходит из режима самоизоляции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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