Глава Смоленской области ввел карантин в Вязьме

В Вязьме, где в среду умер один из постояльцев дома престарелых с подтвержденным коронавирусом, введен карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Документ опубликован на сайте администрации региона. Уточняется, что решение об «ограничительных мероприятиях (карантина)» на территории Вязьмы принято в связи с «возможной угрозой массового заражения и распространения коронавирусной инфекции».

С полуночи 16 апреля до 30 апреля включительно в городе запрещается деятельность организаций независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением системообразующих организаций, имеющих региональное значение, нотариусов, адвокатов, организаций, выполняющих гособоронзаказ, операторов связи, ветеринаров и организаций ЖКХ.

Региональным управлениям Министерства внутренних дел, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзору и администрации района рекомендовано усилить работу «по применению статьи 20.61 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Запрещено выполнение любых строительно-монтажных и отделочных работ, работ по благоустройству территории, за исключением аварийно-спасательных работ, а также работ непрерывного цикла.

Администрации района поручено обеспечить «ежедневную уборку и полив улично-дорожной сети с целью уменьшения концентрации взвешенных веществ в приземном слое атмосферного воздуха с применением дезинфицирующих средств».

Ранее в среду сообщалось о смерти одного из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 74 года.

Накануне врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области 21 человека, у них подтвержден коронавирус.

По последним данным, в общей сложности в регионе выявлено 106 случаев коронавируса, один человек выздоровел.

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