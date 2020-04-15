В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» пригласили более 500 человек

В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» пригласили 541 человека, сообщила пресс-служба конкурса.

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в России. С 27 марта по 7 апреля участники конкурса проходили онлайн-тестирования – сначала проверялись знания по обществознанию, затем лидерский потенциал конкурсантов. Оба теста в срок завершили 8676 участников. Приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами получили участники с наилучшими результатами, а также те, кто получил наибольшую поддержку на сайте конкурса.

«К участию в полуфиналах приглашен 541 конкурсант», – говорится в сообщении пресс-службы конкурса, передает РИА «Новости».

Очные этапы конкурса состоятся после стабилизации эпидемиологической ситуации в России, отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Как это ни странно, мы пока не можем называть участников, приглашенных в полуфинал, полуфиналистами. Чтобы получить это звание, им необходимо сначала подтвердить свои результаты заочного отбора на контрольном тестировании. В присутствии экспертов участникам предстоит повторно выполнить часть тестов и показать результаты в пределах допустимой погрешности - только тогда они станут полуфиналистами конкурса», – рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

По итогам финала конкурса 70-80 человек войдут в специальный поток для обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Для них будет создана отдельная программа, включающая, в том числе, основы законотворчества и вопросы развития социального интеллекта.