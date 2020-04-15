Кремль рассказал о телефонном разговоре Путина с Рахмоном

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом, таджикистанский лидер поблагодарил за российскую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

«Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь. Затронуты также актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

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