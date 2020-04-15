«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт

Арт-группы «Хор Турецкого» и SОPRANO 15 апреля впервые дадут онлайн-концерт в рамках проекта «Шоу ON!», пресс-служба платформы Okko.

В программу концерта войдут мировые хиты – от классики до рока, от поп-музыки до оперы и народных шлягеров. Также зрителей ждет а капелла – фирменное многоголосье коллектива, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Трансляция онлайн-концерта начнется в 19.00 (мск). Концерт доступен всем подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте Okko.

«Шоу ON!» – проект с живыми концертами для поклонников музыки, которые оказались в самоизоляции и не могут наслаждаться шоу любимых исполнителей. Также проект призван сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.