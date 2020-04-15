В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) сообщил о новых практиках в регионах России, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных региональных практик, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Источниками мониторинга стали официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы.

Так, в Брянской области перепрофилировали 16 медучреждений для возможности приема больных с COVID-19, увеличили число койко-мест до 2 тыс. 500, а из областного бюджета были выделены средства на покупку 70 аппаратов ИВЛ.

В Краснодарском крае развернуто 1 тыс. 600 инфекционных коек, 91 оснащена кислородом, 122 – аппаратами ИВЛ. В Новгородской области закупили 600 костюмов типа «Тайвек», 60 пульсоксиметров и 28 инфузоматов для доукомплектации областной инфекционной больницы.

В Приморском крае в Уссурийской центральной городской больнице развернуто инфекционное отделение на 70 коек, в наличии 42 аппарата ИВЛ, 49 аппаратов обеспечения кислородом. Отмечается, что число коек может быть увеличено до 150. На сегодняшний день уже готово 475 коек, к 28 апреля по краю будет развернуто до 948 коек. Из них 70% обеспечат кислородным оборудованием.

В Новосибирской области на базе ГБУЗ ГКБ №11 развернут инфекционный госпиталь на 642 койки, из них 193 койки – для пациентов, не требующих кислородной поддержки; для тяжелых пациентов, не требующих ИВЛ – 224 койки; для тяжелых пациентов, требующих неинвазивной вентиляции – 113; койки для «тяжелых» пациентов, требующих инвазивной вентиляции – 112.

Республика Башкортостан осуществила закупку не менее 200 аппаратов ИВЛ за счет республиканского бюджета.

В Москве был открыт 30-ый коронавирусный стационар на базе частной клиники «К+31 Сити» на 255 коек. В Московской области перепрофилировали корпус Химкинской ЦРБ на 270 коек, ведется подготовка специализированного роддома для инфицированных в Егорьевске.

Кроме того, в Подмосковье с жителями, которые находятся на карантине или проходят лечение от коронавируса на дому, будет ежедневно связываться автоинформатор. Больному будет задан ряд вопросов, позволяющих определить актуальную информацию о состоянии его здоровья – сведения о температуре, кашле, других симптомах. При наличии показаний, например, температуры выше 38 градусов, пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи.

В Сахалинской области закуплено оборудование для нового обсерватора. В Саратовской области –десятикратное увеличение числа мест в обсерваторе (до 200). В Тамбовской области открыт центр по лечению пневмонии на базе ОКБ на 80 коек. В Иркутской области – поступление дополнительных федеральных средств (134 млн рублей), которые будут направлены на развертывание дополнительных коек и приобретение медтехники).

В Белгородской области решили все тесты на коронавирус, кроме экстренных и особых, делать в регионе. В Кемеровской области открылась четвертая лаборатория, уже в первую неделю работы число тестирований составит до 48, далее – до 108 в день; в регионе будут проводить свыше 700 тестов в сутки.

Лаборатория центра по профилактике и борьбе со СПИД в Иваново будет ежедневно выполнять порядка 100 тестов, это позволит оперативно тестировать медиков, которые входят в группу риска. В Мурманской области собираются увеличить возможное количество тестов за сутки до 1 тыс.

Также сообщается, что резидент Технопарка Новосибирского Академгородка наладил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус. Общее время получения результата сократилось в среднем в три-четыре раза: анализ проводится за 40 минут и дает результат с точностью более 94%. Экспресс-тест является разработкой ГК «Медико-биологический союз». Компания намерена выпускать до 500 тыс. тестов на коронавирус в неделю.

В регионах введены следующие меры по профилактике и нераспространению коронавируса: введение пропускного режима (Липецкая область, Москва, Хабаровский край (контроль за всеми передвижениями в Богородском), Вологодская область), получение электронного пропуска для выхода из дома на портале Госуслуг (Ставропольский край), двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавирусной инфекции (Брянская область, Мордовия, Хакасия, Кемеровская область, Иркутская область, Вологодская область, Адыгея), тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион (Оренбургская область – тестирование пассажиров на коронавирус в аэропортах и на вокзалах; Бурятия – обязательный тест для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в первые и десятые сутки после прибытия; Вологодская область), остановка проведения религиозных массовых обрядов и церемоний всех конфессий (Кемеровская область, Татарстан, Липецкая область, Нижегородская область).

Кроме того, в Алтайском крае Сибирский фанерный комбинат в Заринске запустил производство защитных масок, в Ярославской области 18 тыс. продуктовых наборов получат пенсионеры и инвалиды в рамках социальной акции #МагнитЗабота, в Самарской области соцработники и волонтеры разносят по домам ланч-боксы с провизией – их получают малоимущие семьи и одинокие пожилые люди, которые находятся на самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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