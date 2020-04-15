Рубль снизился к доллару

Курс рубля в начале торгов снизился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск среды рос на 45 копеек – до 73,45 рубля, курс евро – на 38 копеек, до 80,54 рубля, передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,72% - до 29,09 доллара за баррель.