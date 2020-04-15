Москвичей предупредили о дожде

В среду, 15 апреля, в столичном регионе будет облачно, ожидается дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 8-10 градусов, по области – 6-11 градусов, на востоке Подмосковья – до 16 градусов тепла.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.

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