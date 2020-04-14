В ЦСКП обсудили антикризисные меры

Центр социально-консервативной политики (ЦСКП) в формате видеоконференции во вторник провел круглый стол «Ценностное основание будущего и задачи общественно-политической трансформации», на котором обсудили антикризисные меры.

В мероприятии приняли участие представители Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие», представители оргкомитета Форума «Устойчивое развитие», научных и экспертных организаций, общероссийских и региональных общественных объединений, профессиональных сообществ, в том числе медицинского сообщества, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Как подчеркнул модератор круглого стола, председатель оргкомитета форума «Устойчивое развитие» Юрий Шувалов, «необходимо сохранять и поддерживать общественное и экспертное обсуждение в тех особых условиях, в которых сегодня живет наша страна и весь мир».

«Это важно для укрепления обратной связи между обществом и государством, выработки дополнительныхантикризисных предложений и рекомендаций. Это важно для укрепления общественного единства в борьбе с пандемией, для поддержки той работы, которую сегодня ведут врачи, все работники российского здравоохранения», – заявил он.

Он заявил, что в ситуации кризиса глобального мира Россия «стоит перед выбором».

«Нам предстоит переход к новому укладу. В этой ситуации важно сохранить правовую, конституционную основу развития как платформу общественно-политической трансформации. История, традиции, традиционные ценности – это то, что поможет России остаться собой в новом мире. При этом нужны новые идеи, новые подходы к управлению развитием экономики. Есть объективный запрос на нестандартные решения – время формировать пакет таких решений, новую систему подходов к развитию», – сказал Юрий Шувалов.

Было подчеркнуто, что «сегодня востребована работа общественных сил по формированию образа будущего».

«При этом особого внимания требуют принципы устойчивого развития. Такая работа поможет лучше планировать антикризисные меры, оценивать их эффективность. В ситуации, когда неопределенность настолько высока, важно формировать общее понимание экономических, социальных приоритетов развития, общее понимание как ограничений, так и возможностей, которые существуют сейчас. Это тоже фактор мобилизации экономических, технологических, интеллектуальных ресурсов страны», – заявил Шувалов.

Участники круглого стола отметили, что противодействие пандемии уже включило механизмы общественно-политической трансформации. Обществу приходится менять привычный образ жизни, чтобы защитить себя. Государственная власть в разных странах мира применяет дополнительные, в том числе беспрецедентные меры, направленные на противодействие пандемии и ее последствиям. Исключительно серьезные процессы изменений начинаются в системе международных отношений, в системе глобальных экономических отношений.

Доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло отметил, что рано или поздно эпидемия закончится, а ограничительные меры будут сняты.

«Россия окажется один на один с острыми проблемами – с обострившимся экономическим кризисом, накопившимся социальным напряжением. Именно поэтому сейчас надо думать о том, как страна будет жить после окончания эпидемии. Для этого должен быть разработан план выхода России из кризиса в посткоронавирусный период. Это должен быть системный план, содержащий конкретные меры по каждому из факторов, порождающих напряжение в обществе. Это надо делать уже сейчас», – заявил Манойло.

Руководитель лаборатории геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Рязанова подчеркнула, что современная ситуация «диктует новые правила и требует новых подходов к развитию любых систем, в том числе общественно-политических». По ее словам, «наступивший во время карантина мир не радует никого». Рязанова отметила, что важно расширять дискуссии по теме, «каким на самом деле мы хотим видеть мир будущего», его экологическим, экономическим, социальным аспектам. В числе вопросов, требующих обсуждения, Наталья Рязанова особо обозначила вопрос, «кто и где будет писать новые правила, стандарты, алгоритмы и шаблоны нового мира?» По ее оценке, в ближайшее время актуально «создание наброска нового дизайна российской общественной системы, стратегического замысла, тактики действий. Нужно работать намного дальше ситуативных потребностей и обычной конъюнктуры политической борьбы, нужны принципиально новые решения».

Директор Высшей школы тарифного регулирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Беляев, поставив вопрос «может ли экономика быть солидарной» и представив концепцию развития ассоциированной частной собственности граждан, вынес на обсуждение комплекс предложений по развитию экономического законодательства и экономического планирования, трансформации институтов рыночной экономики. По его мнению, для эффективного развития страны важно обеспечить сочетание рыночных механизмов и солидарного планового регулирования.

Эксперт Центра гуманистической экологии и культуры Александр Посадский отметил: ситуация с коронавирусом показывает, что «неолиберальная глобализация зашла в тупик». По словам Александра Посадского, логика неолиберальной глобализации в том, что «природа и человек способны выдержать любые нагрузки в ходе потребительской гонки. Общество забывается в эйфории потребления, вызовы безопасности оказываются неопознанными».

«Неолиберальная глобализация не в состоянии справиться с вызовами безопасности, она видит человека машиной потребления, ориентирована на общество безудержного потребления, которое не может обеспечить безопасное развитие», – сказал Посадкий.

По мнению Александра Посадского, новое мироустройство требует опоры на экологические и гуманистические ценности, консервативного подхода к системе ценностей, отказ от якобы «устаревших» ценностных воззрений способен привести человечество в тупик, к варварству.

Вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз посвятил свое выступление вызовам и перспективам развития строительной отрасли в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он рассказал о работе Ситуационного центра по поддержке строительной отрасли, созданного по распоряжению президента НОСТРОЙ 27 марта, отметив, что задачами Ситуационного центра являются оперативный анализ состояния отрасли, обмен информацией между строительными компаниями, саморегулируемыми организациями, органами власти, формирование и продвижение предложений по поддержке строительной отрасли. На основе запрошенных и представленных в Ситуационный центр предложений сформирован пакет инициатив по поддержке строительной отрасли: «в него входят 84 предложения по мерам оперативной поддержки подрядчиков и застройщиков, а также 51 мероприятие по мерам долгосрочной поддержки», при этом пакет «обновляется с учетом поступающих предложений и реализованных инициатив».

«Многие предложения, о которых мы говорим, не новые, мы уже раньше предлагали их рассмотреть. Сегодня их значение повышается как никогда. Голос профессионального сообщества должен быть услышан», – заключил Антон Мороз.

Член Высшего совета «Единой России», вице-президент «Опоры России» Марина Блудян рассказала о работе, направленной на поддержку предпринимательства в период противодействия распространению коронавируса, в том числе о новых предложениях. По ее словам, «принимаемых мер недостаточно, поэтому мы готовим и направим в Правительство дополнительные инициативы». При этом была подчеркнута важность взаимодействия по линии «Опора России» – Группа «Устойчивое развитие».

Участники круглого стола подчеркнули актуальность реализации мер прямой поддержки населения, обозначенных в докладе президента Фонда поддержки законодательных инициатив Григория Томчина. В ходе дальнейшего обсуждения была отмеченанеобходимость усиления обмена антикризисным опытом, координации действий между представителями отраслей, профессиональных сообществ, профессиональных и общественных объединений.

Как отметили представители рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие», работа по расширению онлайн-диалога, обсуждение дополнительных мер, разъяснение тех задач, которые решаются сегодня, будет продолжена в рамках поручения председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова. Дискуссии в дистанционном формате на площадке ЦСКП будут расширены, а рекомендации, сформированные по итогам обсуждения, будут представлены председателю Высшего совета «Единой России» и направлены в правительство Российской Федерации. Эти рекомендации, отметили участники круглого стола, будут касаться как текущих мер, так и разработки плана действий на дальнейшую перспективу.