Каннский кинофестиваль решили не проводить в июне из-за коронавируса

Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля заявили, что провести его в июне 2020 года не удастся.

«Принимая во внимание заявление французского президента [Эмманюэля Макрона] 13 апреля, мы признаем, что перенос 73-го международного Каннского кинофестиваля на конец июня – начало июля больше не является [приемлемым] вариантом», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Организаторы добавили, что «сложно предположить, что Каннский фестиваль мог бы быть проведен в этом году в своем привычном формате».

Однако эксперты отметили, что будут приложены все усилия, чтобы провести фестиваль в 2020 году «тем или иным способом».

Напомним, из-за коронавируса перенесен на неопределенный срок конкурс «Евровидение» для молодых музыкантов, который должен был состояться 21 июня в Хорватии.

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