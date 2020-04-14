Росмолодежь объявила о новых форматах работы

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в сложившейся обстановке находит альтернативные подходы для взаимодействия с молодежью и перестраивает привычный формат работы.

Часть запланированных активностей переходит из офлайн-формата в онлайн, а также появляются новые, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Instagram Росмолодежи стартовала серия прямых трансляций с экспертами в разных областях. В ходе бесед спикеры поднимают вопросы выстраивания международных отношений, особенности ведения молодежного предпринимательства, рассматривают основы социального проектирования и многое другое. Трансляции проходят несколько раз в неделю.

Отвечая вызовам современности, сайт Росмолодежи трансформировался в самостоятельный информационный ресурс. За короткое время на сайте агентства появилось несколько обновлений. Одним из них является баннер на главной странице сайта, который позволяет пользователям по одному клику перейти на сайт мывместе2020.рф, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости о ходе акции. Важным обновлением является раздел #оставайтесьдома. Он включает в себя блок новостей с интересными и бесплатными онлайн-активностями, в которых можно принять участие не выходя из дома: флешмобы, конкурсы, прямые эфиры и др. Отметим, что записи прямых эфиров остаются доступны и сохраняются в этом разделе для всех пользователей.

На главной панели сайта Росмолодежи появился новый раздел – «Блог Общественного совета». Этот раздел выступает в качестве площадки для объединения различных точек зрения на происходящее в стране. Члены общественного совета при Росмолодежи ведут авторские колонки и делятся своим мнением на актуальные темы.

В рамках всероссийской гражданской молодежной акции #Решаем2020 на ютьюб-канале «Первый студенческий телеканал» проводятся вебинары для студентов каждого федерального округа. На встречах спикеры рассказывают слушателям о действующей Конституции России, ее структуре, истории изменений и их причинах. Сколько статей планируется поправить, как изменения повлияют на жизнь и развитие государства. Отдельно спикеры отмечают главную причину, по которой предлагается внести поправки, – фиксация достижений за последние двадцать лет.

Аккаунты Росмолодежи появились еще в двух социальных сетях – Тик Ток и Likee (ранее известное как LIKE). 1 апреля Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Likee запустили онлайн-флешмоб «Я Остаюсь Дома», призывая всех к самоизоляции. Слоган флешмоба: «Поделись с нами ради кого ты остаешься дома, и отмечай друга, чтобы кинуть ему вызов». За это время флешмоб набрал более 61,3 млн просмотров и более 55,9 тыс. подписчиков.

На период самоизоляции проект Российского движения школьников «Классные встречи» переформатировался в «Классные встречи онлайн». Дважды в неделю известные люди из разных сфер общаются со школьниками в группе «РДШ» во «ВКонтакте».

Кроме того, и дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» стали ближе. Теперь у каждого есть возможность посетить встречу в любой части нашей страны. Анонсы трансляций размещаются на официальном сайте Росмолодежи и в группе проекта «Диалог на равных» во «ВКонтакте» и Instagram.

«В связи со сложившейся ситуацией в стране появилась необходимость изменить формат и подходы работы с молодежью. Сегодня наша задача – разработать новые подходы и технологии взаимодействия с молодежью в кризисное и посткризисное время. Надеюсь, что все предпринятые меры и приложенные нами усилия позволят наиболее эффективно справиться с возникающими вызовами», – прокомментировал нововведения руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.