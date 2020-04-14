Минобороны заявило о стабильной эпидемиологической обстановке в ВС России

В настоящий момент эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах России стабильна, сообщило министерство обороны.

«Эпидемиологическая обстановка в ВС РФ остается стабильной и полностью контролируемой... Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в войсках работают 58 оперативных групп, развернуты более 5,5 тыс. контрольных пунктов, где военным и гражданскому персоналу измеряют температуру, также регулярно проводится дезинфекция.

«Весь личный состав Вооруженных Сил РФ по прибытию на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование», – добавили в Минобороны.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что в борьбе с коронавирусом российская власть действует на опережение.

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