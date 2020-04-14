Лавров заявил о готовности России к разговору с США о гиперзвуковом оружии

Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по гиперзвуковому оружию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Открыты мы и к разговору о новых перспективных разработках, включая гиперзвуковое оружие в контексте, подчеркну это особо, учета всех без исключения аспектов и всех факторов, которые влияют на стратегическую стабильность», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что имеет в виду и планы вывода оружия в космос, и стратегические вооружения в неядерном оснащении, а также ситуацию с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО).

«У нас с Соединенными Штатами есть намерение более предметно возобновить работу по стратегической стабильности в целом», – передает его слова РИА «Новости».

Ларов пояснил, что один из примеров – недавняя договоренность между странами о создании рабочей группы по космосу.

«Безусловно, космическое пространство и все, что с ним связано – одна из таких проблем», – добавил министр.

Он добавил, что в ближайшие дни обсудит с госсекретарем США Майком Помпео вопрос контроля над вооружениями.

«Я хочу с ним в ближайшие дни еще по телефону поговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом. Мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что мы их уже давно побуждаем к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно», – заявил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в том числе по теме вооружений и стратегической стабильности.

11 апреля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что, по имеющимся признакам, именно Соединенные Штаты станут первой страной, разместившей оружие в космосе.