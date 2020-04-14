Российские военные начали дезинфицировать два города в Республике Сербской

Российские военные специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали обрабатывать городские общественные территории и медицинские учреждения в городах Градишка и Приедор в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины), сообщило национальное телевидение республики RTRS.

По данным телеканала, 15 апреля планируется обработка города Добой.

Военные из России ранее продезинфицировали студенческий центр «Никола Тесла» и клинику пульмонологии в Баня-Луке.

Напомним, 9 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

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