Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 10 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице опустится до плюс 9 градусов, к вечеру похолодает до плюс 8. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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