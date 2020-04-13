Адвокат: Суд обязал пересмотреть вопрос прекращения дела о крушении Ту-154 под Сочи

Московский городской суд обязал Мещанский суд Москвы пересмотреть вопрос о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи, сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи. Дело направлено в Мещанский суд на новое рассмотрение», – передает его слова ТАСС.

Трунов уточнил, оспаривалось решение Мещанского суда от 11 февраля.

13 января сообщалось, что второй кассационный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исков родных погибших в крушении Ту-154 под Сочи.

25 декабря 2016 года в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.