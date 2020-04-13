В Кремле рассказали о работе Путина по поддержке россиян

Российский лидер Владимир Путин в ручном режиме занимается мерами поддержки бизнеса и россиян в связи с распространение коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно, требуется какое-то количество дней для того, чтобы заработали все меры поддержки. Вы видите, что в ручном режиме этим занимается президент Путин - как раз по банковским делам, сегодняшняя встреча (с главой ВТБ Андреем Костиным) – это один из видов работы, которые выполняются сейчас в ежечасном режиме, и в правительстве, и главой государства», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По словам пресс-секретаря, меры господдержки россиян и бизнеса не носят разовый характер.

«Каждая страна в зависимости от уровня своей экономики, в зависимости от перспективных планов развития и в зависимости от глубины кризиса принимает меры, которые считает целесообразными для той самой отдельно взятой страны», – добавил он.

Песков отметил, что при необходимости будут формулироваться различные варианты продолжения новых мер.

«Сейчас набор такой, который хорошо уже известен и неоднократно объяснен и рассказан правительством. Какие меры будут дальше присоединяться к этому набору - давайте посмотрим, наберемся терпения и будем следить за ситуацией», – сказал Песков.

Также он отметил, что опыт Москвы по борьбе с коронавирусом важен для других регионов, поскольку столица сейчас «находится на передовой».

«Москва смогла уже создать солидный резерв койко-мест специально оборудованных и продолжает эту работу. Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решения в координации с федеральным центром. И, безусловно, опыт того, как работает Москва, он важен для глав других регионов», – отметил Песков.

Он напомнил, что эти вопросы будут обсуждаться на совещании с президентом России Владимиром Путиным по эпидемиологической обстановке во второй половине дня, в районе 15.00, передает ТАСС.

Песков уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, по общероссийской ситуации доклад представит вице-премьер Татьяна Голикова, по ситуации в Москве – мэр столицы Сергей Собянин.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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