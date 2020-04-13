Студенты ВШЭ рассказали о преимуществах дистанционного обучения

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13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

Советская практика борьбы с эпидемиями актуальна и сегодняФото: Дынин Исаак/Фотохроника ТАСС
Массовая изоляция людей, срочные действия силовиков по отлову нарушителей карантина и масштабная дезинфекция – все это в нашей стране уже было, причем всего лишь пятьдесят лет назад. Речь идет о вспышке холеры на юге СССР. Как советской власти удалось быстро и эффективно подавить распространение опасной болезни и какие уроки этого события до сих пор актуальны? Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...

Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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              Студенты ВШЭ рассказали о преимуществах дистанционного обучения

              13 апреля 2020, 11:59

              Текст: Антон Антонов

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              Дистанционное обучение имеет много преимуществ перед традиционными форматами, считают студенты Высшей школы экономики, хотя и признают, что совсем обойтись без офлайн-занятий будет сложно.

              «До всеобщего перехода на дистант у меня был небольшой опыт в онлайне (думаю, как и у многих) – только вебинары. Дистанционное образование идет в более гибком графике, который дарит возможность просыпаться за пять минут до пары (и это очень круто!), а все исходники и материалы для учебы уже под рукой. Есть и дополнительные удобства – еда и кроватка. Мне ближе офлайн-формат – ведь живое общение незаменимо. Еще иногда случаются проблемы с загрузкой интернета и платформ», – передает официальный сайт ВШЭ слова студентки Алины Мовсесян.

              Она добавила, что в первые дни у студентов Вышки, возникало миллион вопросов и при этом было мало ответов. Но ситуация улучшилась быстро, и сейчас, спустя три недели, учеба идет в нормальном режиме.

              «Для вышкинцев дистанционная коммуникация привычна. Еще до пандемии мы получали задания и дополнительную литературу по электронной почте, могли консультироваться онлайн. Новым инструментом стала лишь видеосвязь, плюс процесс сдачи работ. Да, иногда бывают сложности с частными кейсами, но с каждым днем цифровая грамотность преподавателей и студентов возрастает. Онлайн-учеба позволяет успевать больше. Я взял курсы дополнительного образования, что было бы невозможно без перехода на дистанционное обучение», – рассказал студент-журналист Федор Тормосов.

              «Учиться дистанционно удобно: гибкий график позволяет осваивать материал в оптимальном темпе, не нужно тратить время на дорогу, все необходимые материалы можно найти быстро и в одном месте. ВШЭ быстро перешла на дистанционный формат, практически избежав потери учебных часов. Мне кажется, что основной проблемой был выбор платформы для проведения онлайн-занятий, ведь у каждой из них есть минусы. Затем встал вопрос обучения преподавателей. Нам на факультете выдали пошаговую инструкцию, как и что делать. Еще в МИЭФ появилась служба техподдержки, которая быстро реагирует на наши запросы. Сейчас, когда процесс адаптации прошел, нам всем нужно быть дисциплинированными и не останавливаться в освоении технологий», – рассказала Ксения Лебедева.


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