Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за задымления в кабине пилотов

Пассажирский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине пилотов, сообщили в экстренных службах.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.

Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за отказа двигателя.

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