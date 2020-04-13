Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 141 тыс. человек

Порядка 141 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус... Под меднаблюдением остается 141 тыс. человек», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что общее число лабораторных исследований в России превысило 1,2 млн тестов.

В России за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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