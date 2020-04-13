В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 4 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов, к вечеру потеплеет до плюс 12 градусов. Ветер прогнозируется южный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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