В воскресенье синоптики пообещали москвичам ясную теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов, к вечеру потеплеет до 6 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД