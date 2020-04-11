Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса

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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

Сами медики признают, что столкнулись с болезнью, о которой не знают ничегоФото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
Число зараженных коронавирусом в России увеличивается. Врачи работают в авральном режиме и на пределе. Но некоторые из них все-таки успевают описывать то, что в эти дни происходит в больницах. Они говорят о том, что ситуация сложная, медсестры падают в обморок от изнеможения, но пациентов не бросают. И медики находят поводы для оптимизма в борьбе с вирусом, о котором – как признаются – не знают практически ничего. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из Вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались Военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса

              11 апреля 2020, 21:45

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) установили, что дистанция в 1,5 метра слишком мала, чтобы защититься от коронавируса.

              Ученые заявили, что если оказаться в воздушном кильватере бегуна, велосипедиста или быстро проходящего мимо человека, то можно оказаться в облаке микроскопических капель, передает «Российская газета» со ссылкой на доклад исследователей.

              Эта «аэрозоль» выделяется при активном дыхании, а не только при кашле и чихании. На ее распространение влияет не только скорость впереди идущего, но и того, кто идет за ним. Также капли могут перенестись под воздействием ветра.

              Отмечается, что меньше всего риск получить вирус при движении не сзади, а сбоку или по диагонали. Пешеходам, движущимся в одном направлении, нужно придерживаться дистанции в четыре-пять метров, для бегунов и при медленной езде на велосипеде расстояние нужно увеличить до 10 метров, при быстрой езде – до 20 метров.

              При обгоне ученые предлагают делать пешеходам дугу, чтобы находиться на значительном расстоянии сбоку от того, кого нужно обогнать.

              Ранее сообщалось, что китайские ученые указали на новые симптомы у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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