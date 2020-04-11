В Баку устроили проекцию флага России в знак солидарности

Центр бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева устроил видеопроекцию флага России в знак поддержки и солидарности в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Аналогичные проекции центр устроил в знак поддержки Великобритании, Италии, Ирана, Испании, Франции, Германии и ряда других стран.

Центр Гейдара Алиева в Баку – одно из самых красивых и монументальных зданий.

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