В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Подмосковье температура будет колебаться от 3 до 8 градусов, в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до минус 7 градусов, передает ТАСС.

Скорость северо-западного и северного ветра в Московском регионе составит 5–10 м/с, порывы ветра могут достигать 16 м/с. Желтый уровень опасности будет действовать в столичном регионе с 9.00 мск до 21.00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.