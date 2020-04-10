Ученые РАН предложили новый способ создания вакцины от коронавируса

Специалисты Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) предложили создать вакцину от коронавируса на основе так называемых липосомных технологий, сообщил директор ИБХ академик Александр Габибов.

«Плюс к вакцине на вирусоподобных частицах мы предлагаем также создать липосомальную вакцину. Это комбинированная вакцина, когда вы «запаковываете» в липосомы фрагменты вирусного белка плюс ДНК-копии этих фрагментов», – сказал Габибов в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».

На сегодняшний день в ИБХ разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.

Как объясняют эксперты, использование липосом для создания вакцины заключаются в том, что они не только несут внутри себя молекулы, вызывающие ответ иммунной системы организма, но и усиливают эту иммунную реакцию.

Как отметил Габибов, производство вакцины можно организовать совместно с компанией «Фармсинтез», с которой ИБХ ранее совместно создал липосомную вакцину против вируса иммунодефицита человека.

«Наш вариант вакцины (против ВИЧ) фактически находится на клинической стадии (испытаний)», – добавил он.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что подготовит три версии вакцины от коронавируса. Кроме того, американские ученые создали блокирующий COVID-19 искусственный вирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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