Центр «Сириус» предложил пройти школьный этап Всероссийской олимпиады онлайн

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...

Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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              Центр «Сириус» предложил пройти школьный этап Всероссийской олимпиады онлайн

              10 апреля 2020, 18:00

              Текст: Елизавета Булкина

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              Образовательный центр «Сириус» поддержал московскую инициативу по проведению пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады в онлайн-формате. Попробовать свои силы в решении нестандартных задач теперь смогут школьники 4-10 классов из любого субъекта России.

              «Сириус» и Департамент образования и науки Москвы при поддержке тематической площадки «Образование» Общероссийского народного фронта договорились о расширении планируемого в столице пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на все регионы России. Олимпиада пройдет с 20 апреля по 27 мая на платформе «Сириуса» в формате онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Участвовать в туре сможет любой ученик 4-10 класса, а по математике – даже младше, с 3 класса, говорится в сообщении на сайте образовательного центра.

              Сложность задач будет соответствовать уровню школьного этапа Всероссийской олимпиады. Их авторами стали ведущие эксперты Образовательного центра «Сириус» и московского Центра педагогического мастерства.

              Для участия школьнику нужно подать заявку на сайте Центра «Сириус» по одному или нескольким предметам на выбор, а в дни проведения туров – найти от 1 до 4 часов (в зависимости от класса и предмета), перейти по ссылке, которая откроется в его личном кабинете, и приступить к решению задач. Этап пройдет в те же сроки, что и аналогичное мероприятие в Москве, столичные школьники участвуют централизованно через свои образовательные организации. Для всех остальных российских школьников такой образовательной организацией станет «Сириус».

              Олимпиада позволит школьникам потренироваться в решении интересных задач, расширить кругозор, определить для себя самый интересный предмет и начать по нему усиленные занятия. Для подготовки школьников приглашают посмотреть задания и решения школьного этапа ВсОШ на сайте этапов олимпиады в Москве и поучиться онлайн в системе «Сириус.Курсы».

              «Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог найти новые для себя задачи, попытаться самостоятельно их решить, пройти обучение у ведущих педагогов России. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них, неожиданно, появилось больше возможностей попробовать себя в разных направлениях. Надеюсь, многие ребята обнаружат в себе способности двигаться дальше, начнут заниматься углубленно, раскроют свои таланты и найдут себе применение в науке и высоких технологиях. Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется повышенное внимание, он является ключевым этапом выявления талантов и основой для дальнейших программ их развития. Наша задача – дать такие же возможности каждому школьнику страны», – подчеркнула Елена Шмелева, руководитель Образовательного центра «Сириус».

              Свой результат участники узнают в течение двух недель после окончания тура. Тогда же пройдут видеоразборы, на которых авторы заданий олимпиады объяснят решения и разберут типичные ошибки участников.

              По результатам олимпиады школьники получат рекомендации «Сириуса» по своему дальнейшему обучению и развитию, будут приглашены к участию в следующих дистанционных программах и конкурсных отборах на очные программы. Одновременно «Сириус» направит успешные результаты участников в регионы и предложит всем 57 губернаторам, с которыми у Центра подписано соглашение о сотрудничестве, организовать в сентябре школьный этап Всероссийской олимпиады в каждой школе в таком же формате с учетом полученного опыта, а центрам выявления и поддержки одаренных детей, создаваемым в субъектах Российской Федерации по модели «Сириуса», – использовать результаты мероприятия для приглашения на программы и мероприятия в своих регионах.

              «Чтобы у каждого российского школьника была возможность дальше развиваться в понравившейся области в рамках основного или дополнительного образования, – добавила Елена Шмелева. – Эксперты ОНФ и педагоги из Ассоциации школ-партнеров «Сириуса» разрабатывают современные стандарты углубленного обучения по всем предметам математического и естественно-научного цикла».

              С расписанием пригласительного школьного этапа можно ознакомиться на сайте «Сириуса».

              Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учеников 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала ВсОШ могут претендовать на льготы при поступлении в вузы.

              В Москве организатором Всероссийской олимпиады школьников является столичный Департамент образования и науки. Координирует проведение первых трех этапов Центр педагогического мастерства. Школьный этап ВсОШ в Москве проходит централизованно во всех школах города. Ежегодно в нем принимает участие более 400 тыс. московских школьников. В прошлом году использование современных технологий позволило организовать школьный и муниципальный этапы в Москве по ряду предметов в дистанционной форме.

              Собственную платформу онлайн-образования «Сириус» развивает с 2018 года как элемент открытого отбора на свои очные программы и сопровождения своих выпускников. Дети во время такого отбора не только соревнуются за право попасть в «Сириус», но сразу начинают дистанционно учиться – получают новые знания и навыки. Более 80 тыс. школьников, выпускников Центра и школьных педагогов уже прошли обучение на онлайн-курсах «Сириуса».


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