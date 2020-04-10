Центр «Сириус» предложил пройти школьный этап Всероссийской олимпиады онлайн

Образовательный центр «Сириус» поддержал московскую инициативу по проведению пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады в онлайн-формате. Попробовать свои силы в решении нестандартных задач теперь смогут школьники 4-10 классов из любого субъекта России.

«Сириус» и Департамент образования и науки Москвы при поддержке тематической площадки «Образование» Общероссийского народного фронта договорились о расширении планируемого в столице пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на все регионы России. Олимпиада пройдет с 20 апреля по 27 мая на платформе «Сириуса» в формате онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Участвовать в туре сможет любой ученик 4-10 класса, а по математике – даже младше, с 3 класса, говорится в сообщении на сайте образовательного центра.

Сложность задач будет соответствовать уровню школьного этапа Всероссийской олимпиады. Их авторами стали ведущие эксперты Образовательного центра «Сириус» и московского Центра педагогического мастерства.

Для участия школьнику нужно подать заявку на сайте Центра «Сириус» по одному или нескольким предметам на выбор, а в дни проведения туров – найти от 1 до 4 часов (в зависимости от класса и предмета), перейти по ссылке, которая откроется в его личном кабинете, и приступить к решению задач. Этап пройдет в те же сроки, что и аналогичное мероприятие в Москве, столичные школьники участвуют централизованно через свои образовательные организации. Для всех остальных российских школьников такой образовательной организацией станет «Сириус».

Олимпиада позволит школьникам потренироваться в решении интересных задач, расширить кругозор, определить для себя самый интересный предмет и начать по нему усиленные занятия. Для подготовки школьников приглашают посмотреть задания и решения школьного этапа ВсОШ на сайте этапов олимпиады в Москве и поучиться онлайн в системе «Сириус.Курсы».

«Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог найти новые для себя задачи, попытаться самостоятельно их решить, пройти обучение у ведущих педагогов России. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них, неожиданно, появилось больше возможностей попробовать себя в разных направлениях. Надеюсь, многие ребята обнаружат в себе способности двигаться дальше, начнут заниматься углубленно, раскроют свои таланты и найдут себе применение в науке и высоких технологиях. Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется повышенное внимание, он является ключевым этапом выявления талантов и основой для дальнейших программ их развития. Наша задача – дать такие же возможности каждому школьнику страны», – подчеркнула Елена Шмелева, руководитель Образовательного центра «Сириус».

Свой результат участники узнают в течение двух недель после окончания тура. Тогда же пройдут видеоразборы, на которых авторы заданий олимпиады объяснят решения и разберут типичные ошибки участников.

По результатам олимпиады школьники получат рекомендации «Сириуса» по своему дальнейшему обучению и развитию, будут приглашены к участию в следующих дистанционных программах и конкурсных отборах на очные программы. Одновременно «Сириус» направит успешные результаты участников в регионы и предложит всем 57 губернаторам, с которыми у Центра подписано соглашение о сотрудничестве, организовать в сентябре школьный этап Всероссийской олимпиады в каждой школе в таком же формате с учетом полученного опыта, а центрам выявления и поддержки одаренных детей, создаваемым в субъектах Российской Федерации по модели «Сириуса», – использовать результаты мероприятия для приглашения на программы и мероприятия в своих регионах.

«Чтобы у каждого российского школьника была возможность дальше развиваться в понравившейся области в рамках основного или дополнительного образования, – добавила Елена Шмелева. – Эксперты ОНФ и педагоги из Ассоциации школ-партнеров «Сириуса» разрабатывают современные стандарты углубленного обучения по всем предметам математического и естественно-научного цикла».

С расписанием пригласительного школьного этапа можно ознакомиться на сайте «Сириуса».

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учеников 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала ВсОШ могут претендовать на льготы при поступлении в вузы.

В Москве организатором Всероссийской олимпиады школьников является столичный Департамент образования и науки. Координирует проведение первых трех этапов Центр педагогического мастерства. Школьный этап ВсОШ в Москве проходит централизованно во всех школах города. Ежегодно в нем принимает участие более 400 тыс. московских школьников. В прошлом году использование современных технологий позволило организовать школьный и муниципальный этапы в Москве по ряду предметов в дистанционной форме.

Собственную платформу онлайн-образования «Сириус» развивает с 2018 года как элемент открытого отбора на свои очные программы и сопровождения своих выпускников. Дети во время такого отбора не только соревнуются за право попасть в «Сириус», но сразу начинают дистанционно учиться – получают новые знания и навыки. Более 80 тыс. школьников, выпускников Центра и школьных педагогов уже прошли обучение на онлайн-курсах «Сириуса».