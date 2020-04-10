Собянин заявил о начале работы московских поликлиник с больными коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в столице набирает обороты и становится все более проблемной, в связи с чем ряд московских поликлиник начнут системно диагностировать больных коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа», – сказал мэр, передает ТАСС.

Также Собянин отметил, что более 40 клиник, у которых есть компьютерная томография, начинают системно диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.

По словам мэра, это большая и сложная работа, которая потребует изменений как графика работы поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности. Предпринимаемые меры помогут ускорить диагностику и улучшат оказание помощи амбулаторным больным.

«Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки», – сказал мэр.

Как отметил заместитель главврача 68-й поликлиники Александр Карпович, за последние дни было проведено 15 обследований, у восьми пациентов была обнаружена пневмония.

«За последние два дня мы подготовили наш блок компьютерной диагностики для раннего выявления жизнеугрожающих осложнений. Обследование легких компьютерном томографом и позволяет выявить картину тех изменений, которые являются основанием для госпитализации. За два дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов обнаружена пневмония средней степени тяжести, и они направлены на госпитализацию», – отметил Карпович.

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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