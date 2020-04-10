Члены ЦИК перечислят часть своей зарплаты на помощь россиянам в период пандемии

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что члены комиссии приняли решение перечислить часть средств из своей месячной заработной платы на помощь гражданам в условиях распространения коронавируса.

«В процессе совещания члены ЦИК приняли решение перечислить часть своей месячной зарплаты, в пределах от 100% до 25%, на решение одной из острых проблем, связанной с коронавирусом», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

Она добавила, что конкретный адресат перечисления денежных средств будет окончательно определен 15 апреля и озвучен на заседании ЦИК.

«Мы считаем, что в этой ситуации пусть наш скромный вклад поможет конкретным, самым остро нуждающимся в этом людям», – отметила глава ЦИК.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД