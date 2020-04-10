В Минкомсвязи оценили законность отслеживания инфицированных коронавирусом

Методы, использующиеся для отслеживания инфицированных коронавирусом, не нарушают закон о персональных данных, заявили в Минкомсвязи.

«Методики, используемые Минкосвязью России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции не нарушают требования 152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в созданной по поручению правительства системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории РФ. Права граждан соблюдаются в полном объеме», – сообщил телеграм-канал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на ведомство.

Также в министерстве заверили, что сети российских операторов связи работают стабильно даже во время повышенных нагрузок из-за массовой самоизоляции людей и перехода на удаленную работу.

«Министерство проводит постоянный мониторинг ситуации. В настоящее время количество аварий на сетях связи не превышает среднемесячные значения. Технические службы операторов докладывают об устойчивой работе сетей при существенном росте трафика», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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