Дело «легенды Арбата» квартирного мошенника Эрмана передали в суд

Пресненский суд Москвы получил материалы дела в отношении известного в криминальных кругах как «легенда Арбата» Матфея Эрмана, который ранее был судим за мошенничество с элитными квартирами.

«В суд поступило дело Матфея Эрмана, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – передает ТАСС сообщение суда.

Ранее Эрман носил фамилию Киселевич и был осужден за квартирные мошенничества. Две квартиры, махинации с которыми ему вменяют в вину, находились одна на Новом, а другая на Старом Арбате. В 2012 году при невыясненных обстоятельствах скончалась женщина, квартиру которой пытался присвоить Киселевич.

После выхода из колонии он сменил фамилию на Эрман и снова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время суд определяет дату рассмотрения его дела по существу.