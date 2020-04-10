Медведев не исключил, что «удаленка» станет нормой занятости

Современные реалии организации труда, в том числе на удаленном режиме, меняют баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

«Ситуация с распространением вируса заставляет нас, всех юристов, иначе взглянуть на давно известные юридические конструкции. Например, встает вопрос о том, превратится ли удаленная занятость из исключения в норму?», – передает ТАСС слова Медведева.

По его словам, если это произойдет, то, очевидно, сотрется веками существовавшая грань между собственно наемным трудом и подрядом, перестанет иметь прежнее значение категория рабочего времени.

«Это очень существенные вопросы для миллионов людей во всем мире. Долгие годы трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя. Теперь этого нет, во всяком случае в значительной степени нет. Меняется баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях», – сказал он, отметив, что в таком случае сотрудник сам будет нести ответственность за безопасность и комфорт своего рабочего места.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как работодателям понравилась «удаленка».

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