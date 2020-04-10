Роскачество рассказало о правилах безопасности на сайтах знакомств во время карантина

Роскачество советует восполнять недостаток коммуникации в режиме самоизоляции с помощью приложений для видеозвонков, чатов или телефонных разговоров. Эксперты рассказали, как безопасно общаться на сайтах знакомств в период пандемии.

Специалисты рекомендуют при знакомствах на сайтах как можно быстрее переходить к общению по видеосвязи, передает ТАСС.

«Не затягивайте с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходите к общению по видеосвязи. В обычных условиях стоит встречаться лично и желательно в людных местах, но пандемия вносит свои коррективы», – говорится в рекомендациях Роскачества.

Эксперты напомнили, что самую большую опасность для посетителей сайтов знакомств представляют мошенники, которые выманивают из пользователей личную информацию, представляющую угрозу при разглашении.

Специалисты советуют не использовать при регистрации электронную почту, в которой содержится фамилия, особенно корпоративную почту, поскольку в случае утечки информации об этом могут узнать все знакомые и коллеги.

Кроме того, не стоит связывать анкету на сайте знакомств с учетными записями в социальных сетях.

«В противном случае мошенник будет знать о вас все вплоть до адреса и текущего места пребывания. Но учтите, что, пользуясь поиском «по картинке», заинтересованные люди все равно смогут вас отыскать», – предупреждают в Роскачестве.

Эксперты советуют использовать наиболее защищенные сайты и приложения для знакомств и антивирусы. Не стоит затягивать с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходить к общению по видеосвязи. Роскачество рекомендует использовать для видеозвонков с друзьями и коллегами Skype, WhatsApp и Viber.

Во всех сервисах следует использовать разные и при этом сложные пароли, а также везде, где возможно, активировать двухфакторную аутентификацию. Это минимизирует возможность взлома аккаунта.

Также специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, получаемым в мессенджерах от друзей, поскольку их аккаунт может быть взломан, и тем более от новых знакомых из онлайн-сервисов.

В Роскачестве отметили, что современные средства связи сильно выручают в моменты, когда нет возможности встретиться лично. Во время общения по видеосвязи достигается эффект присутствия.

Ранее Роскачество проанализировало фрилансовые услуги, которые дают возможности онлайн-заработка в условиях работы из дома.