Россияне высказались по поводу позиций страны в космосе

Почти 40% россиян считает, что Россия сохранила свои позиции в космосе, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 37% граждан считают, что сейчас Россия сохранила свои позиции в космосе, 25% заявили, что страна их потеряла, 22% утверждают что укрепила, 16% затруднились ответить, передает РИА «Новости».

При этом люди старшего поколения по сравнению с молодежью оптимистичнее оценивают позиции России в освоении космоса – респонденты в возрастной группе от 60 лет чаще отвечают, что страна сохраняет свои позиции (40% против 37% по населению в целом) и что она укрепила свои позиции в освоении космоса (26% против 22% в среднем по стране).

Также отмечается, что среди тех, кто редко использует или вовсе не использует интернет, оптимистичнее оценивают позиции России в деле освоения космоса: 31% говорят об укреплении и 15% – об ослаблении позиций России в космосе (против 22% и 25% соответственно).

По данным исследования, 79% граждан полагают, что профессия космонавта будет востребована в будущем, лишь 13% говорят об обратном, 8% затруднились ответить.

Кроме этого отмечается, что 79% считают, что профессия инженеров космической отрасли также будет востребована, 12% дали отрицательный ответ, 9% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» совместно с Фондом социальных исследований (Самара) и Самарским государственным экономическим университетом проведен 4 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в четверг корабль «Союз МС-16», на борту которого находятся три члена экипажа, пристыковался к Международной космической станции.

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