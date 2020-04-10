Россияне высказались по поводу позиций страны в космосе

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

Март 1939 года. Немецкие войска парадным строем проходят по ПрагеФото: AP/ТАСС
Даже в последние дни перед подписанием в 1938-м году Мюнхенского соглашения оставались шансы спасти и Чехословакию, и даже не допустить Второй мировой войны. О подоплеке этих событий рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов - раскрывая, в частности, полузабытую роль Польши и наивность президента Чехословакии.  Подробности...
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Украину все больше кормит Россия

На Украине даже картошка – и та из РоссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
Торговцы продуктами на Украине бьют тревогу – такая обыденная овощная культура, как лук, в этой стране все больше импортная. Причем поступает она главным образом из «страны-агрессора» – России. При ближайшем рассмотрении, однако, легко обнаружить, что ряд других базовых продуктов питания Украина тоже получает в основном из России. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...
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Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
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              Россияне высказались по поводу позиций страны в космосе

              10 апреля 2020, 08:20

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Почти 40% россиян считает, что Россия сохранила свои позиции в космосе, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

              По данным исследования, 37% граждан считают, что сейчас Россия сохранила свои позиции в космосе, 25% заявили, что страна их потеряла, 22% утверждают что укрепила, 16% затруднились ответить, передает РИА «Новости».

              При этом люди старшего поколения по сравнению с молодежью оптимистичнее оценивают позиции России в освоении космоса – респонденты в возрастной группе от 60 лет чаще отвечают, что страна сохраняет свои позиции (40% против 37% по населению в целом) и что она укрепила свои позиции в освоении космоса (26% против 22% в среднем по стране).

              Также отмечается, что среди тех, кто редко использует или вовсе не использует интернет, оптимистичнее оценивают позиции России в деле освоения космоса: 31% говорят об укреплении и 15% – об ослаблении позиций России в космосе (против 22% и 25% соответственно).

              По данным исследования, 79% граждан полагают, что профессия космонавта будет востребована в будущем, лишь 13% говорят об обратном, 8% затруднились ответить.

              Кроме этого отмечается, что 79% считают, что профессия инженеров космической отрасли также будет востребована, 12% дали отрицательный ответ, 9% затруднились ответить.

              Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» совместно с Фондом социальных исследований (Самара) и Самарским государственным экономическим университетом проведен 4 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Напомним, в четверг корабль «Союз МС-16», на борту которого находятся три члена экипажа, пристыковался к Международной космической станции.

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