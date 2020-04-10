В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 7–9 градусов, по области – 5–10 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается температура от минус 4 до 1 градуса.