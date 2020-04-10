В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

В Москве умерли 12 пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Скончавшимся пациентам было «от 33 до 87 лет», трое – моложе 45 лет. передает ТАСС.

У 39-летего и 42-летнего пациентов были острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя женщина вовсе не обращалась за помощью в медицинские учреждения, передает РИА «Новости». Четверо из заболевших страдали хроническим бронхитом. В штабе отметили, что «все пациенты имели сопутствующие заболевания». В частности, речь идет о «гипертонии, атеросклерозе, пороке сердца». Таким образом, число умерших людей с положительным результатом теста на коронавирус в Москве достигло 50 человек. 9 апреля сообщалось, что в России свыше 10 тыс. людей сдали тест на коронавирус и получили положительный результат.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД