Грузия решила оплатить коммуналку части граждан

Часть граждан Грузии на три месяца получит от государства полное финансирование на оплату коммунальных услуг в связи с распространением коронавируса, заявил премьер страны Георгий Гахария.

По решению правительства, в марте, апреле и в мае финансирование коснется тех граждан, которые в месяц потребляют менее 200 киловатт электроэнергии и менее 200 кубометров природного газа, сообщают «Новости Грузии».

Гахария отметил, что финансирование включает в себя оплату за вывоз мусора и воду.

«Эта помощь направлена непосредственно на каждого гражданина, решение о чем мы приняли в рамках правительства, и мы понимаем, что этого будет недостаточно. Конечно, мы понимаем, что мы должны идентифицировать каждого гражданина, который потерял работу и после этого у нас будут специальные мероприятия прямой помощи для них», – заявил премьер.

Накануне правительство Грузии ввело всеобщий карантин и комендантский час на всей территории страны для предупреждения распространения коронавируса.

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