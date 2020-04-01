Московских ретейлеров уличили в отсутствии реакции на очереди

Руководители крупных продуктовых и аптечных сетей в Москве получили предупреждение из-за отсутствия реакции на толпы покупателей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителей 14 предприятий о том, что покупателям позволяли толпиться вопреки указу мэра Москвы Сергея Собянина, передает РИА «Новости».

«Выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению введенных указом мэра Москвы требований социального дистанцирования», – говорится в сообщении.

Попов предупредил, если ситуация в дальнейшем не изменится, в адрес продуктовых и аптечных сетей последуют санкции.

Отмечается, что прокурорам поручено тщательно следить за тем, чтобы в магазинах и аптеках люди не создавали толпу.

Накануне сообщалось, что из-за угрозы коронавируса в России закрылись более трети торговых точек.

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