Генпрокуратура нашла в Сети еще четыре фейка о коронавирусе

Генеральная прокуратура выявила в интернете еще четыре фейковых сообщения о коронавирусе и требует ограничить к ним доступ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В ходе мониторинга сети Интернет Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор, потребовав ограничить доступ к этой информации. В случае переноса этих материалов на другие интернет-ресурсы к ним также требуют ограничить доступ.

Напомним, ранее Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки, которые повлекли тяжкие последствия. За публичное распространение фейков, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Максимальная санкция по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Если распространение ложных данных привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, то наказание увеличивается до пяти лет лишения свободы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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