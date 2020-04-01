Доллар поднялся выше 79 рублей

Курс рубля на открытии торгов на Московской бирже в среду, 1 апреля, усилил снижение к доллару и евро. При этом российская валюта сильнее теряет по отношению к американской, чем к европейской, на фоне снижения курса евро на Forex.

Курс доллара на 10.11 мск среды рос на 78 копеек – до 79,155 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 86,87 рубля, передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,83% – до 25,34 доллара за баррель.

Евро на Форексе снижается к доллару до 1,0979 доллара с 1,103 доллара.

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