Лыжника Ларькова отправили с КМ в Норвегии на карантин в Москву

Российский лыжник Андрей Ларьков покидает расположение сборной России на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры, по прибытии в Москву он, скорее всего, попадет на карантин из-за распространения коронавируса и сдаст анализы, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Он пропустит (этапы Кубка мира) в Канаде и Америке. Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадет на карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.

Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из стран, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Кроме того, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

Ранее в воскресенье Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на популярные вопросы, связанные с новым коронавирусом. В частности, власти разъяснили, должны ли члены семьи изолированного, не посещавшие опасные страны, тоже быть в карантине.

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