Участницы конкурса «Лидеры России» рассказали о своих увлечениях

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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Российские курорты ждут наплыва туристов на фоне вирусаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий – это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна паника среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 Мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

Зеленский относится к Донбассу далеко не так миролюбиво, как это могло показатьсяФото: president.gov.ua
Похоже, киевские власти нашли способ отказаться от Минских договоренностей – и в то же время избежать наказания за это. По крайней мере, об этом свидетельствует и характер недавних перестановок в украинском правительстве, и последние заявления президента Украины западным СМИ. Что думают на этот счет сами жители Украины? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Полиамория лучше, чем тайные измены

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...
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              Участницы конкурса «Лидеры России» рассказали о своих увлечениях

              8 марта 2020, 17:25

              Текст: Олег Исайченко

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              В Международный женский день полуфиналистки конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поделились историями о своих увлечениях.

              Женщины-лидеры успешны не только в семье и на работе, но и активно занимаются благотворительной деятельностью, выступают капитанами футбольных команд, занимаются парашютным и мотоциклетным спортом, танцуют, пишут стихи и покоряют горные вершины, говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Так, полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Мария Лелека из Рязани заведует приемным отделением городской клинической больницы скорой помощи. Мария уже более пяти лет в свободное время занимается экстремальными видами спорта. Сначала увлекалась аквабайком и мотоспортом, а сейчас поменяла увлечение на прыжки с парашютом.

              «Я занимаюсь экстренной медициной, переживаю очень много эмоций и выбираю экстремальные увлечения для того, чтобы переключиться. Например, когда я прыгаю с парашютом и делаю первый шаг из самолета, ощущаю минуты свободного падения, состояние полета, а все проблемы кажутся совсем крохотными и незначительными», – рассказала Мария.

              Финалистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Юлия Лысенко по образованию провизор, национальный менеджер аптечного продвижения компании «ГЕРОФАРМ». Юлия выступала для студентов на Международном форуме по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia, где темой лекции был «TED talks – мотивирующие истории успеха».

              Кроме того, хрупкая девушка ведет социальный проект, имеет 3-й разряд по парашютному спорту, горлом ломает стрелы, лежит на гвоздях, и, даже после падения, находит в себе силы подняться на самую высокую вершину России и Европы – Эльбрус.

              «Я очень люблю вызовы. Например, на «Курсе героя» мы горлом ломали стрелы, лежали на гвоздях и ходили по стеклам. Основой курса была психологическая тренировка, где очень важно пройти сквозь страх, принять его и начать действовать иначе. Для жизни все действия были не опасны, производились под контролем инструкторов. В конце тренинга нам предложили совершить восхождение на Эльбрус. Я чувствовала, мне надо быть там», – поделилась Юлия.

              Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» Елена Лядова работает главным специалистом по качеству – верификатором АО «НПК «ВТ и СС». Елена – мама, экономист и мотоциклист с «поэтической душой». Она воспитывает сына и дочь. В 2017 году Елена начала писать стихи и уже выпустила сборник для продажи в магазинах. А вместе с братом Павлом Кобяком развивает мотодвижение – проект «Сел и Поехал».

              «Мой брат много лет путешествует на мотоциклах и пишет книги-очерки про свои путешествия. Полгода назад я пошла учиться в мотошколу. Мотоцикл дает мне свободу мыслей и в конце мая я планирую поехать на 20-летие Брестского мотослета, куда приезжают люди со всех уголков земного шара». – говорит Елена – «Три года назад я достаточно активно стала писать стихи, и осенью прошлого года вышел первый сборник, где около 200 стихотворений. Сборник называется «Для всех и для каждого» и подписан моей девичьей фамилией «Кобяк».

              Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Елена Каверина из Тулы 15 лет работает в тульской медицинской компании «ФармБетХим» и выросла с должности менеджера до начальника фармацевтического отдела. Девушка в 25 лет получила три высших образования (высшее медицинское, фармацевтическое и лингвистическое) и сочетает их в работе в двух городах – Москве и Туле. Елена преподает на русском и английском языках на кафедре медико-биологических дисциплин и фармакогнозии в Тульском педагогическом университете и на должности доцента кафедры общественного здоровья, здравоохранения преподает и курирует международную деятельность на кафедре РУДН. Кроме того, полуфиналистка конкурса занимается разработкой лечебного косметического средства на основе калины.

              Несмотря на занятость, Елена находит время на любимое увлечение. Еще будучи студенткой РУДН, она увлеклась танцами народов мира и стала солисткой интернационального хореографического ансамбля «Ритмы дружбы», где танцевала 13 лет. Сейчас сама делает постановки для танцевального коллектива РУДН.

              Директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ, председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова рисует картины, совершала восхождения на Эльбрус, была в Гималаях, на Тибете и в Непале, а также бегала полумарафоны. Татьяна не сомневается, что «Женщина-Лидер по своей природе многозадачна. Она сочетает в себе семейные ценности, управленческие и предпринимательские навыки, ответственность, образование, эмпатию и, конечно, творчество жизни. Я желаю всем нашим девушкам покорять новые вершины с улыбкой на лице, постоянно развиваться, делиться друг с другом опытом, маленькими шагами менять нашу страну и жизнь других людей к лучшему, а жизнь, несомненно, ответит вам взаимностью».


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