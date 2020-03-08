В городах России прошла акция «Дорогая, ты права!»

В российских городах прошла акция-митинг «Дорогая, ты права!» по случаю Международного женского дня.

«Молодая гвардия» в Краснодаре провела необычную акцию-поздравление с Международным женским днем – «Дорогая, ты права!». Мужчины с транспарантами прошли по центральной улице кубанской столицы, вручали цветы представительницам прекрасного пола и поздравляли их с праздником, сообщает KrasnodarMedia.

Среди слоганов на плакатах были: «Ваша улыбка бесценна», «Моя мама просто супер», «Ты самая красивая» и «Дорогая, ты права!».

Схожая акция состоялась в Брянке. Около 60 человек прошлись от Площади партизан до Площади Ленина, их сопровождали полицейские. Во время парада активисты раздали женщинам несколько тысяч цветов, пишут «Новости Брянска».

В то же время в Тюмени прошла акция-митинг «Нет света без тебя», в рамках которой молодогвардейцы прошлись по городу с плакатами, на которых были написаны теплые слова в адрес женщин.

«В качестве идей для плакатов мы выбрали самые распространённые выражения, которые слышат наши девушки и женщины. В Международный женский день мы решили модернизировать формат традиционного шествия и провели для девушек и женщин тематическое шествие с праздничными интерактивами», – цитирует издание «ТюменьПРО» слова руководителя тюменского регионального отделения «Молодая Гвардия» Владимира Сбитнева.

Ранее президент Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!» – пожелал Путин.