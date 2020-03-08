Моди передал все свои аккаунты женщинам 8 марта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Twitter поздравил женщин с Международным женским днем и передал им свои аккаунты в соцсетях на один день.

«Поздравляю с Международным женским днем! Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу. В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Накануне Моди заявлял, что готов передать свои социальные сети женщинам, «которые вдохновляют», и призвал сообщать об интересных и выдающихся женщинах, передает RT.

Напомним, в России в канун Международного женского дня сотрудники МВД поздравляли женщин в рамках традиционной акции «8 Марта – в каждый дом» на улице, дарили им цветы и читали стихи.