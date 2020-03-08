В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в Москве будет 7 градусов тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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