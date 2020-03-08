Военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта «автомобильным вальсом»

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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Российские курорты ждут наплыва туристов на фоне вирусаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна паника среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

Максим Ткачук показал настоящее лицо русского мираФото: ТРК Аверс/Youtube
Песни советского времени неожиданно оказались крайне эффективным инструментом российской «мягкой силы» – по крайней мере, так считают украинские националисты. Обычный украинский мальчик, решивший исполнить советскую классику, подвергся ожесточенной травле. Что означает происходящее с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...
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              Военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта «автомобильным вальсом»

              8 марта 2020, 11:41

              Текст: Евгений Романов

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              Сотрудники столичной военной автоинспекции, петербургские нахимовцы, подмосковные танкисты и краснодарские летчики оригинально поздравили девушек с праздником 8 Марта. Танкисты выстраивались в «восьмерку», из самолетов сложили «улыбку», а с двухпарусного буера раздавали цветы.

              Сотрудники столичного 100-го полка военной автоинспекции (ВАИ) оригинально поздравили коллег-женщин с наступающим Международным женским днем. Девушек привезли на площадку, на которой выстроились шесть машин с опытными водителями-автоинспекторами.

              Водители включили специальные световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин цифру восемь, обозначающую дату, которой посвящен этот «автомобильный вальс». Затем водители выстроили клин и подъехали к девушкам и подарили им цветы.

              В Петербурге курсанты-нахимовцы поздравили женщин, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора» по Петроградской набережной. Они на ходу дарили цветы девушкам. Колесный буер, предназначенный для обучения управлению кораблем без выхода на воду, был сделан руками самих нахимовцев и уже успел занять первое место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».

              Нахимовцы исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню – «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты. К поздравлениям присоединилась вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка».

              В подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой армии Западного военного округа во время занятия по строевой подготовке красочно поздравили женский коллектив соединения. Около 200 военнослужащих с помощью строевых приемов в движении изобразили на плацу цифру «восемь».

              Затем на плац вышли танцевальные балетные пары и заполнили пространство внутри получившейся «восьмерки». Под звуки вальса военного оркестра композиция на плацу ожила и все танцевальные пары закружились в танце.

              В Краснодаре военнослужащие высшего военного авиационного училища летчиков поздравили представительниц прекрасного пола флешмобом «живые фигуры». Перед памятником «Слава авиации» и храмом Святого Иоанна Воина возле входа в училище под музыку военного оркестра вуза более 50 курсантов выстроили несколько фигур, включая «самолет», «цветок», «цифра 8». Одновременно они дарили цветы женщинам, которые проходили рядом.

              Затем на аэродроме училища Краснодар-Центральный поздравили девушек-курсантов. Для этого самолеты Л-410, на которых весной девушкам предстоит впервые подняться в воздух, выстроили в форме улыбки.


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