На авиазаводе «Мотор Сич» в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

На украинском предприятии по производству авиационных двигателей «Мотор Cич» в Запорожье произошло обрушение части кирпичной конструкции на территорию прилегающего домохозяйства, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

«Поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО «Мотор Сич» на территорию частного домовладения, расположенного поблизости», – приводит текст сообщения ГСЧС Украины ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели «провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия» для предотвращения возможного травмирования людей, заверили в ГСЧС. «О происшествии сообщили администрации АО «Мотор Сич», представители которой утром будут решать вопрос дальнейших работ по уборке конструкции», – добавили в пресс-службе.

В субботу вечером ряд украинских СМИ, а также пользователи социальных сетей сообщили, что на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье произошел взрыв.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД