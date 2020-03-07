На авиазаводе «Мотор Сич» в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

Взгляд
8 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 00:54  |  vz.ru
Разделы

Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
Перейти а раздел…

Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

Максим Ткачук показал настоящее лицо русского мираФото: ТРК Аверс/Youtube
Песни советского времени неожиданно оказались крайне эффективным инструментом российской «мягкой силы» – по крайней мере, так считают украинские националисты. Обычный украинский мальчик, решивший исполнить советскую классику, подвергся ожесточенной травле. Что означает происходящее с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Мужчины против феминисток 8 марта

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

      Перейти а раздел…

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации
              Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 маяПоявилось видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мостуНемецкие экологи потребовали остановить «Северный поток – 2»Затравленная в Сети полицейская-кавалерист рассказала о своей службе
              Захарова объяснила Зеленскому минусы «гибкого подхода» к Минским соглашениямКадыров высказался о проверке Госдепом его банковских счетовВ IBU отказались извиняться перед Логиновым за обыскиСябитова раскритиковала попросившуюся замуж за Путина девушку
              В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппаВ Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУЭкс-премьер Украины покинул странуВ РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

              Главная тема


              Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

              «бдительность сыграла»


              Перенесший коронавирус москвич рассказал о симптомах болезни

              I love you


              Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова

              безвозмездная передача


              В США похвалились подаренной Россией технологией ударного вертолета

              Видео

              расстрел поляков


              США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

              новый премьер украины


              Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

              ближний восток


              Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

              встреча «большой пятерки»


              «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

              Долгосрочные последствия


              Дмитрий Дробницкий: Коронавирус прикончит глобализацию

              Ответы нужно найти


              Герман Садулаев: Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

              Игра без правил


              Павел Волков: Российские журналисты стали мишенью

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              На авиазаводе «Мотор Сич» в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

              7 марта 2020, 23:58

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              На украинском предприятии по производству авиационных двигателей «Мотор Cич» в Запорожье произошло обрушение части кирпичной конструкции на территорию прилегающего домохозяйства, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

              «Поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО «Мотор Сич» на территорию частного домовладения, расположенного поблизости», – приводит текст сообщения ГСЧС Украины ТАСС.

              В пресс-службе подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели «провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия» для предотвращения возможного травмирования людей, заверили в ГСЧС. «О происшествии сообщили администрации АО «Мотор Сич», представители которой утром будут решать вопрос дальнейших работ по уборке конструкции», – добавили в пресс-службе.

              В субботу вечером ряд украинских СМИ, а также пользователи социальных сетей сообщили, что на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье произошел взрыв.

              Напомним, в августе 2019 года стало известно, что китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............